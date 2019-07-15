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شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد توجه رسالة دعم لمنتخب تونس..وتحتفل بفوز الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، بفوز منتخب الجزائر أمام نيجيريا فى مباراة أمس الأحد، موجها رسالة دعم لفريق تونس بعد خسارته أمام منتخب السنغال.
ونشرت "عائشة" صورة للعلم الجزائري،عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليه قائلة: "برافو منتخبنا التونسي، كنتم رجال وفرحتونا، ومبروك للمنتخب الجزائري ربي معاكم".
وتأهل منتخب السنغال لنهائي كأس امم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب تونس بهدف وحيد، فى الأشواط الإضافية، فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.
عائشة بن أحمد
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