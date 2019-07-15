شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد الفنان سراج منير..الشرير والطيب وابن الذوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين 15 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الكبير سراج منير، الذى ولد في القاهرة بمنطقة باب الخلق، وقدم خلال مشواره الفنى العديد من الأدوار المتنوعية ما بين الشر والكوميديا وابن الذوات، وقد اشتهر بالعديد من الأدوار التى لعبها بحرفية شديدة وبراعة كبيرة، وقدم ما يقرب المائة فيلم سينمائي، قام ببطولة 18 منها.

وقدم سراج منير أولى بطولاته السينمائية عندما اختاره صديقه محمد كريم لبطولة فيلمهِ الأول "زينب" وهو فيلم صامت أنتج عام 1930 ومثل فيه أمام الفنانة بهيجة حافظ، وكان هذا الدور من أول أدواره في السينما المصرية.

ويعد دوره فى فيلم "جعلونى مجرما" عام 1954 بطولة فريد شوقي وهدي سلطان ،عندما مثل دور العم الظالم لفريد شوقى، من أهم أدواره

وهو الفيلم الذى ساهم فى تغيير قانون السبقة الأولى، فقد صدرعقب عرض الفيلم قانون جديد يلغي السبقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.

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ويذكر أنه تزوج الفنانة ميمي شكيب وعملا معا فى عدة أدوار مثل "الحل الاخير" عام 1937 "بيومى افندى" عام 1949 و"نشالة هانم" عام 1953 و"ابن ذوات" و"كلمة الحق" عام 1953.

ومن أدواره التى قدمها للسينما أفلام: زينب ، سي عمر، البؤساء ، الملاك الأبيض، مغامرات عنتر وعبلة، أمير الانتقام، عنتر ولبلب، الملاك الظالم، أيامنا الحلوة، سمارة، الوسادة الخالية، علموني الحب، بنات اليوم، وغيرها من الأفلام المهمة