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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا توجه رسالة إعجاب لناصيف زيتون..ويرد: "من قلب قلبى بحبك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إليسا، رسالة إعجاب إلى المطرب السورى ناصيف زيتون بعد حضورها حفلة في مهرجان أعياد بيروت أمس الأحد، مشيدة بحضوره على المسرح و بصوته .
وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك، ولياقتك كتير فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللى قدمته على المسرح من فرح وفن الله يوفقك على طول".
ومن جانبه رد ناصيف زيتون على تغريده إليسا، قائلا: " من قلب قلبي فرحت بوجودك إمبارح وبتشكرك على دعمك و محبتك وذوقك و أخلاقك العالية، كمل الحفل بحضورك اللى عطانى فرح أكتر طاقة أكتروهنيالوا اللي بتجي تحضرلوا إليسا بحبك".
رد ناصيف زيتون على إليسا
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