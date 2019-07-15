تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا على المسرح الرومانى بالإسكندرية 29 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أمر عاشور حفلاً غنائيًا يوم 29 يوليو الجارى على المسرح الروماني بالإسكندرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا المصرية.
ومن المقرر أن يغنى عاشور عدداً من أغانى ألبومه الأخير "أيام"، إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور، ويعد هذا الحفل الثانى بعد تقديمه حفل شم النسيم فى جامعة هوليبوليس والذى احتفل فيه بطرح ألبومه مع الجمهور.
وطرح تامر عاشور البوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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