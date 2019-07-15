شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد جلال يفتتح "سينما مصر"ويكرم السينما المصرية و صناعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح أمس المخرج خالد جلال مسرحيته الجديدة " سينما مصر " وهي عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل " بمركز الإبداع الفني والتي استحضر فيها تاريخ مصر السينمائي عبر مشاهد مختلفة من روائع الافلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانين صاعدين بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء .



تكريم وزيرة الثقافة وعمر عبد العزيز وسميرة احمد وهشام سليمان وخالد بهجت

منذ الليلة الأولي للعرض قرر خالد جلال و كتيبته من المبدعين تكريم صناع السينما المصرية واختيار مجموعة من المبدعين الذين تم عرض أعمالهم داخل المسرحية وبدأ بوزيرة الثقافة التي تم تكريمها كأحد صناع العديد من الأفلام السينمائية كموسيقية وعازفة علي آلة الفلوت ومنها عدة أفلام للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين .



غادة طلعت في مشهد من فيلم الزوجة الثانية

كرم أيضا عقب الافتتاح الفنانة القديرة سميرة أحمد التي تناول العرض مشهدا لها في فيلم " الشيماء " كما كرم المخرج عمر عبد العزيز مخرج فيلم " الشقة من حق الزوجة " الذي قدم العرض مشهدا من فيلمه الشهير وكرم أيضا اسم الكاتب الراحل أحمد بهجت مؤلف فيلم " أيام السادات " وتسلم تكريمه ابنه المخرج خالد بهجت وكرم الفنان الراحل رياض القصبجي الشهير بـ " الشاويش عطية وتسلم تكريمه نجله فتحي رياض القصبجي كما كرم المنتج هشام سليمان كمنتج سينمائي قدم الكثير من الافلام ومنها فيلم " المصير " للمخرج يوسف شاهين الذي نهل العمل المسرحي مشهدا مهما من الفيلم، كما كرم المنتج الكبير محسن علم الدين الذي انتج روائع من أفلام السينما المصرية.



ايمان غنيم في مشهد من فيلم بين القصرين

عرض " سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور .



بسمة ماهر في تجسد سعاد حسني

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خالد ابراهيم يجسد فريد شوقي في فيلم جعلوني مجرما



عمرو كمال بدير في شخصية انور وجدي



مروة عيد تجسد شخصية الفنانة شادية



مسرحية سينما مصر



مشهد من العرض



مشهد من فيلم اسماعيل ياسين في الاسطول



مشهد من فيلم طيور الظلام



مشهد من مسرحية سينما مصر