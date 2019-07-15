ساندي توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ساندي صورة لها تهنئ من خلالها طلاب الثانوية العامة، موجهة لهم رسالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وكتبت ساندي على الصورة: "مبروك لكل الناس اللي نجحت واللي دخلت الكلية اللي بتحلم بيها، ومعلش للناس اللي ما عملتش اللي عليها وأنا لسه عند وعدي". يُذكر أن أخر أغاني ساندي، كانت تحمل اسم "قلبين" من فيلمها "عيش حياتك" وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم.

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