محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: ساندت المطربة لطيفة المنتخب التونسي بعد خسارته من نظيره السنغالي، في دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر". وكتبت: " الفريق التونسي أبطال وعملوا إللى عليهم وزيادة رفعتوا رؤوسنا أنا فخورة بكم ولاد بلادي". Advertisements كما هنأت المنتخب الجزائري بالفوز وتأهله إلى النهائي وكتبت: "وطبعا ألف مبروك للفريق الجزائري.". وخسر المنتخب التونسي أمس أمام نظيره السنغالي، فيما تغلب المنتخب الجزائري على المنتخب النيجيري، وبذلك يلاقي منتخب السنغال المنتخب الجزائري في المباراة النهائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة توجه رسالة للمنتخب التونسي بعد خسارته وتهنئ الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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