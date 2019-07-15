أحمد صلاح حسني يعلق على خسارة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، على خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي.

وكتب: "هاردلك للمنتخب التونسي الشقيق، بداية لم تكن مقنعة، لكن من دور الـ ١٦ الأمور اختلفت، وتحسن واضح في المستوى، لعبتوا مباراة تكتيكية كبيرة والهدف الغريب وعدم احتساب ضربة جزاء، أنهت حلم النهائي، بالتوفيق فيما هو قادم".

وفاز المنتخب السنغالي على المنتخب التونسي بهدف نظيف، وبذلك تتأهل السنغال للمباراة النهائية بكأس أمم إفريقيا 2019، إذ تلاقي المنتخب الجزائري الذي فاز أمس على منتخب نيجيريا.