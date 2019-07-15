كيف علّق ناصيف زيتون على قبلة إليسا ودعمها له؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان اللبناني ناصيف زيتون عن حبه للنجمة اللبنانية إليسا، بعد حضورها حفله الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
ورد ناصيف على إشادة إليسا بالحفل في تغريدة له، معلقًا "من قلب قلبي فرحت بوجودك مبارح.. وبتشكرك ع دعمك ومحبتك وذوقك وأخلاقك العالية".
وتابع: "كِمل الحفل بحضورك اللي عطاني فرح اكتر، طاقة اكتر.. ونيال اللي بتجي تحضرو إليسا. بحبك".
حضرت المطربة إليسا الحفل ونشرت مقطع فيديو، ظهر فيه "زيتون" هو يهديها إحدى الأغاني، وطلب الجلوس بجوارها وقامت إليسا بإهدائه قبلة.
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