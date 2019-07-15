أحمد عزمي يؤدي مناسك العمرة قبل عرض "الملك لير" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد عزمي على تأدية مناسك العمرة، خلال فترة تواجده بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لتقديم مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، ورفقة عدد كبير من النجوم، ضمن موسم جده الثقافي.

ونشر "عزمي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له بملابس الإحرام.

مسرحية "الملك لير" تبدأ في السعودية 17 يوليو الجاري وتستمر ثلاث ليال، وهي إحدى روائع شكسبير، من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.