عائشة بن أحمد تحتفل بفوز الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بفوز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري في مباراة أمس الأحد.

ونشرت "عائشة" صورة للعلم الجزائري، وعلقت: "برافو منتخبنا التونسي، كنتم رجال وفرحتونا، ومبروك للمنتخب الجزائري ربي معاكم".

وخسر المنتخب التونسي أمس أمام نظيره السنغالي، فيما تغلب المنتخب الجزائري على المنتخب النيجيري، وبذلك يلاقي منتخب السنغال المنتخب الجزائري في المباراة النهائية.