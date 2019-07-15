رانيا فريد شوقي تؤدي مناسك العمرة: "شفت أبويا بيطوف بالكعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أدت الفنانة رانيا فريد شوقي مناسك العمرة، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورتها من أمام الكعبة المشرفة، وذلك في فترة تواجدها بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لتقديم مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني.

وكتبت رانيا في تعليقها على الصورة "الحمدلله عملت عمرة أول ما شفت الكعبة بكيت، وشفت أبويا بيطوف في الكعبة سبحان الله فرحت اوي لإني بقالي كتير حتي مابحلمش بيه وأخر مرة عملت عمره كان معاه حبيبي، الله يرحمك كل حاجة حلوة عملتها لنا واحشتني اوي اوي فرحت اني شوفتك عند بيت ربنا مافيش احلي من كده وان شاء الله هعملك عمرة".

عرض "الملك لير" يبدأ في السعودية 17 يوليو ويستمر لثلاث ليال، المسرحية من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.