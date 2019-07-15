بعد فوز منتخبهم.. راندا البحيري تهنئ الشعب الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة راندا البحيري على تهنئة الشعب الجزائري بفوز منتخب بلاده بعد تأهله إلى الدور النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة بمصر، عقب فوزه على نظيره النيجيري. ونشرت راندا صورة للعلم الجزائري عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ألف ألف مبروك لمنتخب وشعب الجزائر الشقيقة كل أصحابي الجزائريين اللي هنا عايزه اقولكم نفر نفر إني فرحانة ليكم جدا وأنكم تستاهلوا كل خير وان شاء الله الكأس جزائري". وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النهائي لكأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره النيجيري 2-1، مساء أمس الأحد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.

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