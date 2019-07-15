الخميس.. عرض مسرحية الجميلة والوحش على مسرح النهار

يستضيف مسرح النهار أبطال المسرحية الاستعراضية "الجميلة والوحش"، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
مسرحية "الجميلة والوحش" من بطولة نادر الجوهري، لانا عماد، محمد ناصر،
يذكر أن مسرحية "الجميلة والوحش" شارك ضمن فاعليات الدورة 36 من مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات"، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ونافس خلال المهرجان 12 عرضًا مسرحيًا، وفاز فيه الفنان نادر الجوهري بطل المسرحية بجائزة أحسن ممثل دور أول مناصفة، وأيضًا جائزة أفضل ماكياج وأفضل موسيقي وأفضل بوستر دعائي.
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