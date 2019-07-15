بالصور.. انتهاء عروض مسرحية كلها غلط في جدة

أقيمت الليلة الرابعة والأخيرة من عرض "مسرحية كلها غلط.. جريمة في المعادي"، مساء أمس، الأحد، وذلك ضمن عروض المسرح العربى

بجدة.

ويذكر أن مسرحية "جريمة في المعادي.. كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب

وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب، ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

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