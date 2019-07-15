الاثنين.. عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروض متنوعة على مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية، اليوم الاثنين، منها مسرحية "أبو كبسولة" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

العرض من بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات وهي كالتالي: ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

ويستضيف مسرح العائم الصغير بالمنيل "بيت الأشباح" في تمام الساعة السابعة

مساء من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " ابدأ حلمك".وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين وهي كالتالي: ٣٠،٥٠ على أن يكون الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة.ويُعرض على مسرح القاهرة للعرائس "محطة مصر" في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين، وهي كالتالي: ٢٥، ٣٥ جنيها.وعلى مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد تُعرض مسرحية "زهرة اللوتس" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، من تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، وتباع التذاكر بسعر ٣٠ جنيها.ويُعرض على مسرح السلام بشارع القصر العيني " أوبرا بنت عربي" في تمام الساعة التاسعة مساء، وهي مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.