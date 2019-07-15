الليلة.. عزاء يوسف شريف رزق الله بمسجد عمر مكرم

يقام عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، مساء اليوم، الإثنين، في مسجد عمر مكرم، وذلك بعد صلاة المغرب.

يُذكر أن الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، عن عمر ناهز

77 عامًا، وذلك بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وأقيمت جنازته عقب صلاة الجمعة، ودُفن بمقابر أسرته في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.