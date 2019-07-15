وزيرة الثقافة تفتتح أولى ليالي "سينما مصر" بالإبداع

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مساء أمس، الأحد، عرض تخرج الدفعة الثانية لطلبة ستوديو المواهب بمركز الإبداع الفنى "سينما مصر".. العرض إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، رؤية وإخراج الفنان خالد جلال.

العرض يعد الأضخم فى أعداد الطلبة بالمركز، حيث يشارك فيه 65 من طلبة الدفعة الثانية لستديو المواهب بالمركز، ويتناول تقديم رؤية حديثة لنحو

45 من أشهر مشاهد السينما المصرية، مثل: "الكيت كات"، "إسماعيل ياسين فى الأسطول"، "الناصر صلاح الدين"، "أيام السادات"، "أغنية على الممر" ،"شفيقة ومتولى" ، "جميلة بوحيرد" و"معبودة الجماهير.

حضر الليلة الأولى "لسينما مصر" مجموعة من الشخصيات الفنية التى ساهمت فى تشكيل التاريخ الفنى والسينمائى لمصر ، حيث كرم

"جلال" بشهادات تقدير موقعة من الفنانين الشباب المشاركين بالعرض، فى لفتة تقدير منهم لرموز فن السينما، وهم: الفنانة إيناس عبدالدايم كفنانة شاركت فى تقديم الموسيقى التصويرية لعلامات السينما ، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، "فتحى" نجل الفنان رياض القصبجى، هشام سليمان و محسن علم الدين منتجان فنيان للعديد من الأفلام الهامة والمخرج عمر عبدالعزيز.

كما حضر افتتاح الليلة الأولى للعرض الفنانين : أحمد صيام، رانيا فتح الله وفنان الديكور فوزى العوامرى ومجموعة من نقاد المسرح والسينما.

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