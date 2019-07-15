ناظم عيسى: ابني طوني مغروم وأتمنّى أن ألعب أدوار نقولا دانيال!

متابعة بتجـــــــــــرد: “أبو طوني” و”أبو علي” إجتمعا بشخصيّة واحدة: الممثّل ناظم عيسى حلّ ضيفًا على برنامج “العمر مشوار” الذي يعدّه ويقدّمه الدّكتور عماد عبيد على إذاعة لبنان الثقافة، تحدّث، عاتب، تفاجأ واعتبر أنّ مسلسل في جزئه الثالث منحه المساحة التي يستحقّها.

أعطِ صفة لـ:

تيم حسن: نجم عربي

نادين نسيب نجيم: نجمة عربيّة

أسعد رشدان: ممثّل جيّد جدًّا

ناظم عيسى: محبّ وممثّل جيّد

جبران باسيل: سياسيّ مهمّ

ختام اللّحام: صديقة العمر وممثّلة خطيرة

طوني عيسى: نجم عربي ولبناني

سيرين عبد النور: نجمة عربية

ناظم تحدّث عن مسلسله الأخير واعتبر الأجزاء الثلاثة نجحت وإن بشكل متفاوت واثنى على وجود سيرين، وعندما سأله د. عماد إن يمون على الشركة بانضمام نجله طوني إليها أجاب: أعمال طوني تتحدّث عنه وشركة صبّاح تعرفه من خلال “سمرا” ولكن لا أخفي عنك أنّني تحدّثت لأرى إن يوجد أي مشكلة بين الطرفين، طوني ممثّل وأتمنّى ألاّ يكون هناك VETO عليه!

من أفضل؟

– ممثّل: طوني عيسى

– ممثّلة: ريتا حايك

– مخرج: سامر البرقاوي

– عمل لبناني؟: إنتِ مين؟

– مسلسل رمضاني: الهيبة

Advertisements

– محطّة تلفزيونية: الـ LBC

كثيرون فاجأوا ناظم خلال الحلقة منهم الممثّل نقولا دانيال الذي أثنى على نفسيّة زميله وروحه وحبّه للأرض. وعندما سأل د. عماد ضيفه: ألا يرى المنتجون أنّ بإمكانك أن تؤدّي دورًا كأدوار نقولا دانيال وأسعد رشدان وغيرهما؟ أجاب ناظم: علينا أن نسأل المنتجين، وطبعًا أتمنّى أن ألعب دورًا كدور نقولا في “إنتِ مين” والدّليل في “الهيبة” قلت للمنتج يمكني أن ألعب دورًا غير الذي يقدّم القهوة أو ألغوا شخصيّة “أبو علي” ولمّا أعطيت المساحة في الجزء الثالث من الهيبة أكّدت أنّ اللبناني أعطوه مساحة يُبدع.

نعم أم لا؟

– طوني ابني أخطأ في بعض القرارات والأدوار؟ نعم

– مع إقرار الزواج المدني؟ نعم ولا

– أندم على عودتي إلى لبنان؟ لا

– كثيرون من الممثّلين يأخذون أدوارًا لا يستحقّونها؟ نعم

– مع عودة النّازحين إلى بلادهم؟ نعم

– سأبقى أمثّل لو مهما صار؟ نعم

– جمّعت ثروة؟ الحمدالله

– أخذت حقّي في التمثيل؟ في الفترة الأخيرة نعم

– سأشارك في الهيبة 4؟ نعم (وإن هم لم يطلبوا وجودي فالخسارة لهم أكيد)

– سأفرح من طوني قريبًا ؟ نعم

وانضمّ إلى والده الممثّل طوني عيسى الذي أكّد أنّه على علاقة مع فتاة ويخطّطان للزواج قريبًا، وفاجأ المستمعين بالأغنية التي حضّرها لشقيقه في عرسه الأسبوع الماضي. طوني وافق والده أنّه أخطأ في بعض الأدوار القليلة التي وافق المشاركة بها وذلك لأسباب ماديّة، ورفض أن يُتّهم بالعنصريّة: هو الذي بارك لزملائه بالأعمال الرمضانيّة وزار الممثلين خلال التصوير والتقط سيلفي مع تيم حسن… واعتبر أنّ المشكلة تكمن بعدم الإيمان بالممثّل اللبناني وخلال عشاء شركة صبّاح قال طوني أنّ لمى أكّدت لإحدى الصحفيّات عندما سألتها عن طوني: بوعدك أنّه سيكون بطل أحد الأعمال المقبلة.

ناظم ختم “العمر مشوار” وقال ثروتي الحقيقيّة في هذه الحياة هي عائلتي ونوّه باللقاء مع د. عماد الذي سأله عن ما حدث مع الممثّل باتريك مبارك وعدم إلقاء ابن عمشيت مارسال خليفة النشيد الوطني وقال: النشيد الوطني لا علاقة له بالسياسيين والمساس بالدّين ورئاسة الجمهوريّة مرفوض ولكنّه تساءل : هل مشكلة الوطن اليوم هي كلّها مرتبطة بما قاله ممثّل لبناني في كواليس مقابلة؟!