- 1/2
- 2/2
Jul 15, 2019
غاب النجم الهوليوودي برادلي كوبر عن الأضواء منذ انتشار خبر انفصاله عن حبيبته العارضة الروسية ايرينا شايك في “حزيران/يونيو الفائت بعد اربع سنوات من العلاقة العاطفية.
وفي الوقت الذي يعمل “كوبر” مع حبيبته السابقة “شايك” على كيفية مشاركة حضانة ابنتهما ليا، رصدت الكاميرات برادلي وهو يمضي بعض الوقت الممتع مع صديقته الممثلة لورا ديرن في مدينة نيويورك.
ولاحقت الكاميرات برادلي أثناء توجهه الى أحد المطاعم لتناول الطعام برفقتها.
نذكر ان ايرينا بدأت بمواعدة برادلي في عام 2015 ورُزقا بمولودتهما الاولى في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خبر انفصاله، برادلي كوبر يظهر مع هذه الممثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.