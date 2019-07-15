بعد خبر انفصاله، برادلي كوبر يظهر مع هذه الممثلة

غاب النجم الهوليوودي برادلي كوبر عن الأضواء منذ انتشار خبر انفصاله عن حبيبته العارضة الروسية ايرينا شايك في “حزيران/يونيو الفائت بعد اربع سنوات من العلاقة العاطفية.

وفي الوقت الذي يعمل “كوبر” مع حبيبته السابقة “شايك” على كيفية مشاركة حضانة ابنتهما ليا، رصدت الكاميرات برادلي وهو يمضي بعض الوقت الممتع مع صديقته الممثلة لورا ديرن في مدينة نيويورك.

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ولاحقت الكاميرات برادلي أثناء توجهه الى أحد المطاعم لتناول الطعام برفقتها.

نذكر ان ايرينا بدأت بمواعدة برادلي في عام 2015 ورُزقا بمولودتهما الاولى في عام 2017.