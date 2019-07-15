شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 4 شخصيات جديدة على أحداث الجزء الثالث من "البيت الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف أحمد صبحى من كتابة 30 حلقة فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" ويعكف على كتابة الجزء الثانى من الحلقات من أجل تسليمها إلى الشركة المنتجة التى قررت البدء فى عمليات التحضير من خلال جلسات العمل مع المخرج والمؤلف الأسبوع المقبل مباشرة.

وأكد أحمد صبحى لـ"الخليج 365" أن الجزء الثالث سيشهد إضافة خطوط درامية جديدة كما حدث فى الثانى الذى تم عرضه بداية هذا العام، مشيراً إلى وجود 4 شخصيات رئيسية جديد سيتم اضافتهم على العمل على ان يتم ترشيحهم بعد جلسة مع المنتج والمخرج محمد النقلى الأسبوع المقبل وذلك تمهيداً لبدء التصوير عقب عيد الأضحى المقبل مباشرة.

"البيت الكبير" ينتمى لأعمال الدراما الصعيدية، ويشارك في بطولته عددًا كبيرًا من نجوم الفن وهم لوسي، سوسن بدر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلي الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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