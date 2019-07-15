شكرا لقرائتكم خبر عن صور..لانا ديل راي ومايلي سايروس تصوران كليب لـ"Charlie’s Angels" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة العالمية مايلي سايروس كليبها الجديد مع المغنية الشهيرة لانا ديل راي وذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية وهي أغنية خاصة لفيلم "Charlie’s Angels".

وقد التقطت عدسات المصورين عدة صور لمايلي بمجرد وصولها لمكان تصوير الكليب حيث كانت تستقل سيارتها الفارهة، في حين وصلت لانا ديل راي بإطلالة بسيطة وهي "شورت قصير" من الجينز مع بلوزة باحدي درجات اللون البنفسجي .

يذكر أن فيلم "Charlie’s Angels" من تأليف واخراج اليزابيث بانكس، وهو من بطولة ناعومى سكوت واليزابيث بانكس وكريستين ستيوات وإيلا بالينسكا وباتريك ستيوارت وغيرهم .



في لوس أنجلوس

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في لوس أنجلوس



في لوس أنجلوس



في لوس أنجلوس