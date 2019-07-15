كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:42 صباحاً - ذكرت تقارير محلية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرون في حادث وقع خلال الاحتفالات في الجزائر لتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم . وجاء الحادث نتيجة انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي البلاد كانت تقل مشجعين بعد أن تعرضت لاصطدام عنيف بشاحنة مقطورة . وكان المشجعون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا بنتيجة 2-1 مساء أمس الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019 . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرجى في احتفالات الجزائريين بالصعود لنهائي إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.