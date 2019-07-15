شاهدوا.. ما سقط من فيفي عبدو محرج جداً في وصلة رقص شرقية!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:42 صباحاً - تعرّضت الراقصة المصرية ​فيفي عبدو​ لموقف محرج أثناء تأديتها وصلتها الشرقية المعتادة أمام بوابة بيتها حيث سقطت منها إحدى حلقاتها الدائرية من أذنها وارتفع جزء من فستانها نحو الأعلى.

ورغم الموقفين المحرجين اللذين حصلا مع فيفي عبدو إلا أنها نشرت الفيديو وشاركته مع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتلقت الراقصة فيفي عبدو العديد من الإنتقادات والتعليقات حول الفيديو الذي نشرته وارتفاع فستانها مع الهواء أثناء أدائها رقصتها الشرقية ونصحوها بحذف الفيديو على الفور.