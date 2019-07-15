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أول صورة لشريف مدكور خلال جلسة علاج الكيماوي

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:42 صباحاً - نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” أثناء خضوعه لجلسة العلاج الكيماوي .

وعلق شريف على الصورة قائلا : ” جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة متمنيين له الشفاء العاجل وتجاوز المحنة والتعليقات التي تعبر عن تضامنهم معه .

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وكان قد أعلن شريف مدكور منذ عدة أشهر عن إصابته بورم في القولون وخضع في شهر رمضان الماضي لعملية جراحية لاستئصاله وحاليا يقوم بجلسات العلاج بالكيماوي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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