كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:42 صباحاً - نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” أثناء خضوعه لجلسة العلاج الكيماوي .
وعلق شريف على الصورة قائلا : ” جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة متمنيين له الشفاء العاجل وتجاوز المحنة والتعليقات التي تعبر عن تضامنهم معه .
وكان قد أعلن شريف مدكور منذ عدة أشهر عن إصابته بورم في القولون وخضع في شهر رمضان الماضي لعملية جراحية لاستئصاله وحاليا يقوم بجلسات العلاج بالكيماوي .
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كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لشريف مدكور خلال جلسة علاج الكيماوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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