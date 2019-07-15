محمد إمام يبدأ معاناته مع الأبوة

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:42 صباحاً - شارك الفنان المصري محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “غنستجرام”، بصورة له برفقة عربة الأطفال الخاصة بمولودته الجديدة خديجة.

محمد إمام، علق على الصورة قائلًا: «أنا عمري بيضيع في فك و تركيب و شيل البتاع ده.. ده ولا كأني اشتريت نص نقل».

وحصدت الصورة على العديد من تعليقات النجوم وكان منهم الإعلامية دعاء فاروق، التي قالت في تعليقها على الصورة: “أومال عضلات وجيم وبتشيل العربيات في هوجان وبتهد الحيطان وجاي تفستك في عربية البيبي”.

وكان محمد إمام قد رزق، بمولودته الأولى والتي أطلق عليها اسم خديجة قبل ما يقارب شهر من الآن، وبالتحديد يوم 18 يونيو.

من ناحية أخرى، شارك محمد إمام، في السباق الرمضاني الماضضي بمسلسل “هوجان”، وشاركه البطولة فيه كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما يواصل تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد” مع كل من الفنانين فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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