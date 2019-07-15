مصطفى فهمي يستعيد شبابه في شرم الشيخ وطلة جريئة لزوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:42 صباحاً - سافر الفنان المصري مصطفى فهمي برفقة زوجته المذيعة فاتن موسى إلى شرم الشيخ للاستجمام وقضاء أجازة الصيف.

فاتن موسى شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها مع زوجها من شرم الشيخ، وتألق الفنان مصطفى فهمي في طلة شبابية، وحازت صوره على إعجاب الجمهور.

زوجة الفنان المصري لفتت الأنظار بقوة من خلال ملابسها، حيث اختارت لها توب قصير كشف عن بطنها، ولم تخلو بعض تعليقات الجمهور من الانتقادات.

وفي صور أخرى ظهر الفنان المصري مع زوجته في سهرة خاصة شملت رجل الأعمال منصور الجمال، ونشرت فاتن موسى صور لهما معا عبر حسابها الخاص.

وكان الفنان المصري مصطفى فهمي قد تزوج من الإعلامية فاتن موسى عام 2015، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي 3 مرات متتالية لخلافات بينهما.

يذكر أن مصطفى فهمي قد شارك في موسم رمضان قبل الماضي في مسلسل “مليكة”، والذي لعب بطولته الفنانة دينا الشربيني، والفنان عمر السعيد، والفنانة ندى بسيوني، والفنانة صفاء الطوخي، والفنانة آية سماحة، والفنان محمد شاهين، والفنان أحمد العوضي، والفنان هادي الباجوري، والفنان رامز أمير، وغيرهم.

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