أنغام تحذف رسالة الحبّ إلى زوجها.. فهل وقع الطلاق؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن أعاد الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، زوج النجمة المصرية أنغام، طليقته ياسمين عيسى إلى ذمّته، والتي كان طلّقها رجعيًا، تناقلت بعض المصادر خبرًا يفيد بأنه وقع أخيرًا خلاف بين أنغام وزوجها ابراهيم بسبب ذلك، حيث أن الأخيرة لم تعلم بالأمر.

وعلى الرغم من رسائل الدعم المستمرة التي يتوجه بها ابراهيم إلى أنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أنغام لم تردّ على الصور المتتالية التي نشرها إبراهيم لها، ولم تُبدِ إعجابها لها بـ “لايك” كما جرت العادة بينهما، مما تسائل البعض عن سبب تجاهلها.

من ناحية أخرى، انتشر مقطع فيديو من الكواليس للفنانة أنغام أثناء دخولها إلى مسرح القرية في السعودية. وفي الفيديو ظهرت وهي تتقدّم أمام زوجها، كما ظهرت على وجهها ملامح التوتر، خصوصاً أثناء التقاط الصور بينهما.

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وبعد أن اشتدت حدّة الأخبار التي تفيد بعودة إبراهيم لعيسى، حذفت أنغام الرسالة الرومانسية التي كتبتها لإبراهيم في بداية علاقتهما عبر “انستجرام” بخط يدها والتي تم تسريبها، واعترفت من خلالها بحبها له وزواجها منه.

هذا وحذفت أنغام تعليقها الذي نشرته بردّها عليه: “مبروك لينا يا حبيبي”. فهل وقع الطلاق بينهما بعد أشهر قليلة على إعلان زواجهما؟