وائل كفوري يُطرب الجمهور السعودي في حفله الأوّل بالمملكة

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم اللبناني وائل كفوري أوّل حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات موسم جدّة مساء 14 تموز/يوليو الجاري.

وكان بانتظار وائل في الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” حشد غفير من محبّيه في المملكة السعودية، حيث أعلنت الجهة المنظمة للحفل نفاذ كافة التذاكر قبل ساعات عدّة من موعد السهرة.

قدّم وائل كفوري خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فردّد الحضور معه الكلمات، وأطرب ليل السعودية بواحدة من أجمل أمسيات “موسم جدة. وفي كلمته توجه وائل إلى جمهوره السعودي وقال على مسرح الحفل: “الله يخليلكم هالبلد”.

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تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.