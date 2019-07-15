شيرين عبد الوهاب تتحفّظ.. وحماها يكشف السرّ

متابعة بتجـــــــــــرد: على الرغم من تحفّظ النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب عن كشف حقيقة حملها، إلا أنّ حماها كشف الأمر كعادته.

وفي وقت تتكتّم فيه شيرين عن الأمر، أشارت بعض المصادر إلى أنّ والد الفنان حسام حبيب فاز بلقب جديد بين أصدقائه وهو لقب “جدّو”، ما يؤكّد حملها بطفلها الأوّل من زواجها الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب طرحت في موسم الصيف الماضي ألبوم “نساي” وأطلقت منه عملين مصورين “نساي” و”حبّه جنة”.