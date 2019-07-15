متابعة بتجـــــــــــرد: تعمّد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة قديمة للممثل التركي بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة، ردًا على الضجة التي أحدثها خلال زيارته الأخيرة لبنان.

وظهر في الصورة المرفقة بشكل مختلف عما هو عليه اليوم. وأثارت الصورة سخرية واسعة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشرها بكثافة.

وكان أوزجيفيت أحدث ضجة كبيرة خلال الزيارة التي قام بها إلى بيروت، وأظهرت فيديوهات تدافع عدد كبير من المعجبين وسط الصراخ والبكاء والتكسير واعمال الشغب في أحد المتاجر التي زارها ليفتتحها ما استدعى تدخل رجال الأمن لإبعاد الجمهور من حوله.