كيم كارداشيان تكشف سرّ نحافة خصرها.. هل استخرجت ضلوعها؟

متابعة بتجــــــــــرد: سخرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من شائعة مفادها أنها استخرجت بعض ضلوعها للحصول على خصرها الرفيع. وقد انتشر فيديو لكيم كارداشيان وهي تقول أن سبب نحافة خصرها هو اتباعها نظاماً غذائياً نباتياً. نُشير إلى أن الفيديو نشرته أنستازيا سواري، مؤسسة مستحضرات التجميل أناستازيا بيفرلي هيلز على طريقة الستوري، فانتشر بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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