البوستر الرسمي لـ “الفيل الأزرق ٢”.. وهذا موعد عرضه – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت الشركة المنتجة للجزء الثاني من الفيلم المصري “الفيل الأزرق 2” البوستر الرسمي للفيلم، والذي ظهر فيه أبطال الجزأين الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة نيلي كريم، والفنانة شيرين رضا، وضم الجزء الثاني كلًا من الفنانة التونسية هند صبري، والفنان الأردني إياد نصار، بينما افتقد الفيلم وجود الفنان خالد الصاوي، الذي تألق بالجزء الأول من الفيلم.

وحددت الشركة موعدًا لعرض الفيلم في السينمات المصرية وهو يوم ٢٥ يوليو، ليشارك بموسم إجازة الصيف، وسط منافسة كبيرة بين العديد من الأفلام القوية.

يذكر أن الجزء الثانى من “الفيل الأزرق” يضم فريق عمل الجزء الأول نفسه، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الأحداث.