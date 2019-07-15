أول تعليق من أصالة على شائعة وفاتها

متابعة بتجـــــــــرد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنانة أصالة نصري عن عمر يناهز الـ50 عاما، أثناء تواجدها في العاصمة السورية دمشق.

وخرجت أصالة عن صمتها، وحرصت على نفي الشائعة وطمأنت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، قائلة: “أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق، وبالنسبة للناس الّلي طلعت الإشاعه البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية”.

وأحيت الفنانة أصالة نصري قبل أيام، حفلا غنائيا ناجحا بمدينة الباحة في المملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله باقة من أشهر أعمالها الغنائية القديمة والجديدة.

يشار إلى أن الفنانة أصالة، أحيت الأسبوع الماضي حفلًا غنائيًا كبيرًا مع الملحن السعودي “سهم”، وشارك فيه عدد من نجوم الطرب.

وطرحت أصالة، أغنية “بنت أكابر”، خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع فهد.