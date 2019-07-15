شكران مرتجى تعترض على تحدي الشيخوخة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة شكران مرتجى جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” بصورة لها وهي طفلة اعتراضًا على تحدي الشيخوخة الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشكل كبير.

وعلقت شكران على الصورة التي نشرتها وقالت: “كلكم بدكم تكبروا أنا بتمنى أرجع صغيرة لحضن أمي وأبي ولمة العيلة لمدرستي وفرحة النجاح وأصدقاء حقيقيين تدوم صحبتنا لنختير رفقات بيحبوا بعض.. لرحلة السنة والمقالب والضحكة من القلب.. لفرحة العيد والتياب الجديدة، للحلم ببكرا والمستقبل.. لدمعة أمي وأبي يمسحوها ويقولولي لا تخافي طول مانحنا جنبك.. لدقة قلب ما أعرف شو معناها وقت أعرف أتلبك وأخجل.. لتليفون عادي لما يرن الكل يركضوا ليعرفوا لمين، لرسالة تحت الباب من ريحة العطر اللي معبيها نعرف من مين، لمرجوحة بدايتها الأرض وحدودها السما”.

يشار إلى أن شكران مرتجى خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل دهب”، الذي شاركت في بطولته بجانب كوكبة من نجوم الدراما من بينهم بسام كوسا، جيني أسبر، كاريس بشار، وديمة بياعة، وهو من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.