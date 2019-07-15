جينيفر أنيستون تتحدث للمرة الأولى عن الزواج.. بعد انفصال براد بيت وأنجلينا جولي

متابعة بتجــــــــرد: تحدثت النجمة العالمية جينيفر أنيستون للمرة الأولى عن زواج والحبّ في مقابلة لها مع مجلة Vanity Fair.
وتصريح أنيستون هو الأوّل بعد انفصال زوجها السابق براد بيت عن النجمة العالمية أنجلينا جولي.
وفي التفاصيل، فقد تحدثت جينيفر عن الزواج، الحبّ والأطفال بطريقة إيجابية علماً أنها كانت قد قالت سابقاً إنها لا تُؤمن بوجود الحبّ الحقيقي.
وقالت أنيستون إن هناك رجل يمشي في الطريق الآن قد يكون والد أطفالها مُشيرةً إلى أنها تأمل الزواج في السنوات القادمة لإنجاب الأطفال.
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