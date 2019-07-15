Jul 15, 2019
حضر الأمير هاري برفقة زوجته ميغان ماركل العرض الأول لفيلم (ليون كينغ) “الأسد الملك” في لندن.
وخطف كل من الأمير هاري وزوجته الانظار بحضور عدد كبير من وسائل الاعلام ووجوه معروفة، حيث كان باستقبالهما مغني الراب جاي زي وزوجته المغنية بيونسيه التي تؤدي بصوتها شخصية نالا.
كما رصدت عدسات الكاميرات سعادة ميغان بلقاء بيونسيه في هذه الليلة المميزة.
فيلم “ليون كينغ” يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير لعام 1994 ولكن بصورة واقعية.
ويسرد الفيلم نفس قصة فيلم ديزني. وتدور الأحداث حول الشبل سيمبا الذي يهرب من المملكة بعدما يتآمر عمه سكار ليصبح الملك ويحل محل والده موفاسا.
ويؤدي الممثل دونالد جلوفر شخصية سيمبا بعد أن يكبر وتؤدي بيونسيه شخصية صديقته نالا. ويشارك في الفيلم أيضا الممثل شيوتيل إيجوفور الذي يقوم بشخصية سكار وسيث روجين في دور بومبا وجيمس إيرل جونز الذي قدم شخصية موفاسا في فيلم ديزني الأصلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وزوجته يخطفان الانظار في العرض الأول لفيلم “ليون كينغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.