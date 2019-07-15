الأمير هاري وزوجته يخطفان الانظار في العرض الأول لفيلم “ليون كينغ”

حضر الأمير هاري برفقة زوجته ميغان ماركل العرض الأول لفيلم (ليون كينغ) “الأسد الملك” في لندن.

وخطف كل من الأمير هاري وزوجته الانظار بحضور عدد كبير من وسائل الاعلام ووجوه معروفة، حيث كان باستقبالهما مغني الراب جاي زي وزوجته المغنية بيونسيه التي تؤدي بصوتها شخصية نالا.

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كما رصدت عدسات الكاميرات سعادة ميغان بلقاء بيونسيه في هذه الليلة المميزة.

فيلم “ليون كينغ” يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير لعام 1994 ولكن بصورة واقعية.

ويسرد الفيلم نفس قصة فيلم ديزني. وتدور الأحداث حول الشبل سيمبا الذي يهرب من المملكة بعدما يتآمر عمه سكار ليصبح الملك ويحل محل والده موفاسا.

ويؤدي الممثل دونالد جلوفر شخصية سيمبا بعد أن يكبر وتؤدي بيونسيه شخصية صديقته نالا. ويشارك في الفيلم أيضا الممثل شيوتيل إيجوفور الذي يقوم بشخصية سكار وسيث روجين في دور بومبا وجيمس إيرل جونز الذي قدم شخصية موفاسا في فيلم ديزني الأصلي.