شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان "قفصة" بتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان "قفصة" الدولى فى دورته الأربعين بتونس، وتقدم خلاله عدداً من أغنياتها المتميزة والشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.

وتستعد إليسا أيضا لإحياء حفل غنائى كبير ضمن مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 مطلع أغسطس المقبل، وتضم قائمة الحفلات عدداً من النجوم منهم راغب علامة وعاصى الحلانى وصابر الرباعى.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبوني"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.