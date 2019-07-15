فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأعوام القليلة الماضية طفرة كبيرة فى صناعة السينما، وخاصة فى شباك التذاكر، بتحقيق الأفلام لأرقام قياسية على مستوى الإيرادات وفى كل عام يكسر الرقم الذى تم تحقيقه، وهذا ما حدث فى موسم عيد الفطر، بعدما استطاع فيلم "كازابلاكا" تحقيق رقم قياسى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما متخطياً فيلم "البدلة" الذى كان يحتفظ بالرقم.. وننشر قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات. 1- كازابلانكا: 70.000.000 (مستمر عرضه) 2- البدلة : 67.286.800 3- الممر:60.000.000 (مستمر عرضه) 4- نادى الرجال السرى: 59.637.768 Advertisements 5- حرب كرموز: 57.634.545 6- الخلية: 56.004.004 7- هروب اضطرارى: 55.551.644 8- لف ودوران: 43.277.037 9- الجزيرة 2: 35.132.780 10- ليلة هنا وسرور: 35.064.058

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