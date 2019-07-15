شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "جريمة فى المعادى" تتقدم للمشاركة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مسرحية "جريمة فى المعادى" بطولة النجم أشرف عبدالباقى مشاركتها فى دورة المهرجان القومى للمسرح والتى تقام يوم 17 إلى 30 من الشهر المقبل برئاسة النجم احمد عبدالعزيز .

وتم عرض المسرحية حوالى 4 أيام فى السعودية حيث كانت آخر أيام العرض أمس وحققت نجاح كبير ومن المقرر استكمال عرضها في القاهرة والمحافظات خلال الأيام المقبلة.

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مسرحية "جريمة فى المعادى ..كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

ويشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير المسرح رشدي سلامة، مدير الفرقة حسن نجيب، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.