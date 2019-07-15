خاص| هادي الجيار يكشف حقيقة مشاركته في الجزء الثالث من "البيت الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

نفى الفنان هادي الجيار، مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير".

وقال الجيار لـ"الخليج 365": "لست متواجدًا في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير".

ومن ناحية أخرى، لم تعلن الجهة المنتجة للمسلسل حتى الآن، الشخصية البديلة للجيار في الجزء الجديد من العمل.

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وحقق المسلسل في جزئيه الأول والثاني، نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على شاشة التلفزيون.

والمسلسل دراما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، يناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشكلات الاجتماعي.

ويشارك في بطولة "البيت الكبير3" عدد من النجوم ومنهم لوسي، وأحمد بدير، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، والراقصة دينا، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلي الوصال، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. ​