خاص| المخرج إبراهيم فخر يوضح موقفه من المشاركة في الدراما الخليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المخرج إبراهيم فخر، إن الدراما الخليجية لها جمهورها الخاص العاشق لها، لافتًا إلى أنه خاض تجربة العمل في الدراما السعودية، كمساعد مخرج.

وأضاف فخر لـ"مصراوى": "لو عرضت عليا تجربة خليجية مناسبة الفترة المقبلة، سأخوضها ولن أرفضها، ومعنديش مانع إني أخرج هذه النوعية من الدراما".

وأوضح أنه تعاون مع المخرجة إنعام محمد علي في مسلسل "قصة الأمس"، وجزء كبير منه كان يدور ما بين مصر والكويت، وتابع: "كنت مستمتع جدًا بها كتجربة، وكان بها جزء دراما خليجي وممثلين من الخليج".

وأخرج إبراهيم فخر، مسلسل "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي، وخاض بطولته محمد رمضان وحلا شيحة وهنادي مهنا وأحمد صيام وماجد المصري، ومجموعة كبيرة من الفنانين.​