أصالة ترد على شائعة وفاتها

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:49 صباحاً - انتشرت في الأونة الأخيرة شائعة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنانة السورية ” أصالة ” في العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 50 عاما دون ذكر تفاصيل حول ذلك .

ليأتي رد أصالة على هذه الشائعة بنفيها وطمأنة جمهورها معربة عن استيائها ممن قام بترويجها وطلبت الدعاء له بأن يدخل قلبه النور والهداية .

وقامت بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت معلقة عليها : ” أنا موجودة بينكم وما فيني إلا الخير .. شكرا لكل من اهتم فيني وقلق ” .

Advertisements

وردا على مروج الشائعة قالت : ” وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية ” .