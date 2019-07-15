أصالة ترد على شائعة وفاتها

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:49 صباحاً - انتشرت في الأونة الأخيرة شائعة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنانة السورية ” أصالة ” في العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 50 عاما دون ذكر تفاصيل حول ذلك .
ليأتي رد أصالة على هذه الشائعة بنفيها وطمأنة جمهورها معربة عن استيائها ممن قام بترويجها وطلبت الدعاء له بأن يدخل قلبه النور والهداية .
وقامت بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت معلقة عليها : ” أنا موجودة بينكم وما فيني إلا الخير .. شكرا لكل من اهتم فيني وقلق ” .
وردا على مروج الشائعة قالت : ” وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية ” .
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