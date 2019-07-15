مشهد من فيلم رعب في أستراليا .. طيور تنزف وتتساقط من السماء

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كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:49 صباحاً - شهدت مدينة أسترالية بالقرب من مدينة ” أديلايد ” جنوبي أستراليا حالة من الهلع بين سكانها صورها البعض على إنها جزء من فيلم رعب .
بعد أن تساقط عليهم من السماء حوالي 60 طائرا من نوع ” كوريلا ” كانت تنزف من عيونها ومناقيرها وتطلق أصواتا وكأنها صرخات استغاثة .
وكشفت ” سارة كينغ ” صاحبة مؤسسة ” كاسبر لإنقاذ الطيور ” إن أحد العاملين في مؤسستها عثر على الطيور والتي كانت في حالة مخيفة .
وقالت : ” عثر أحد العاملين معنا على الطيور .. لقد كانت تتساقط من الأشجار أمام عينيه .. ومعظم الطيور لم تكن ميتة ” .
وتابعت : ” طائران فقط أو ثلاثة نفقوا وبقية الطيور كانت تصرخ على الأرض غير قادرة على الطيران وكانت تنزف من مناقيرها .. ما شاهدناه كان مشهدا من فيلم رعب ” .
وأوضحت ” سارة ” أن السبب في حدوث ذلك هو قيام شخص ما بتسميم هذه الطيور عن عمد .. وأن السم الذي استخدمه يؤدي إلى نفوق الطيور بشكل بطيء ومؤلم ويبدأ بنزيف داخلي .
ويعمل الأطباء البيطريون في المنطقة على فحص الطيور النافقة لمعرفة نوع السم المستخدم بالإضافة إلى إجراء تحقيقات لمساعدة السلطات في الوصول إلى الفاعل .
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