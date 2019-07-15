حلا شيحة ترد على انتقادات متابعيها لفستانها : ” سبتلكم الهداية “

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:49 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حفل توزيع جوائز ” بياف ” اللبناني في دورته العاشرة .

وأثارت الصورة الكثير من الجدل ووجه إلى ” حلا ” عددا من الانتقادات بسبب إطلالتها في الحفل والتي اعتبرها البعض صدمة لهم .

حيث ظهرت حلا مرتدية فستانا مكشوف من الأعلى وكاشف للذراعين وهو أول ظهور لها بملابس مكشوفة منذ قرار خلع الحجاب والعودة إلى الفن .