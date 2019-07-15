هذا هو الموعد الجديد لحفل مروان خوري في سوريا

بعدما ألغى الحفلة التي كان من المقرر احيائها ليلة الاحد 14 الجاري بسبب وفاة والدته، اعلنت إدارة مهرجان “ليالي قلعة دمشق” بدورته الثانية ان النجم اللبناني مروان خوري سيحيي الحفلة يوم الاحد المقبل بتاريخ 21 الجاري في قلعة دمشق.

وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان على حسابها على فايسبوك: “تلبيةً لرغبة ومحبة الجمهورالسوري للفنان مروان خوري .. وبرغم الظرف الصعب بوفاة والدته .. سيقوم بإحياء الحفل المنتظر في موعد جديد يوم الأحد 21 تموز في قلعة دمشق استكمالاً لمهرجان ليالي قلعة دمشق. مجموعة مينا تقدر هذا الموقف الإنساني والمسؤول الذي يعبر عن احترام الفنان لجمهوره رغم المصاب الأليم .

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يمكن لجميع حاملي بطاقات الحفل الذي كان مقرراً يوم الأحد 14 تموز حضور الحفل بحسب الموعد الجديد”.

نذكر ان والدة الفنان مروان خوري توفيت فجر يوم الخميس، 11 تموز الجاري، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقد عبّر الفنان الشامل عن حزنه الشديد على غياب والدته عن طريق كتابة بعض الأبيات الشعريّة الحزينة نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر لقراءة الخبر: مروان خوري يودّع والدته بأبيات حزينة: “قوليلي انك راجعة”