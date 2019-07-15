بيروت - لايف ستايل
أحيت النجمة السورية، أصالة نصري، حفلاً غنائيًا ضخمًا في منطقة الباحة بالسعودية، وسط حضور جماهيري كبير. وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلا من كل محبيها مثل "خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة، يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط"، وغيرها من الأغاني.
وتفاعلت النجمة السورية مع أحد المعجبين الذي قال لها "أحبك" في نهاية إحدى الأغنيات، لترد عليه: "أكيد حب بريء، ومن يعيش بهيك أجواء ما بيعرف إلا الحب".
وإثر انتهاء الحفل علقت أصالة على صفحتها الشخصية على تطبيق الصور "إنستغرام" قائلة: "سعدت جدا اليوم بحفل الباحه وبتمنى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها الساحرة وناسها الكرام الطيبين".
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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة السورية أصالة تحرج مُعجبًا سعوديًا فاجأها بكلمة "أحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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