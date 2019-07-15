زوجات النجوم قصص فتيات بحثن عن الشهرة من جانب آخر

تحلم العديد من الفتيات بالارتباط بنجم شهير، ليس بحثا عن الشهرة، ولكن لأنهن يرين في ذلك النجم فتى أحلامهن الذي يمتلك كل الصفات التي لطالما حلمن بها. ولكن ماذا لو أصبح ارتباط إحداهن بنجم معروف سببا في دخولها عالم الشهرة؟

كان لبعض للمغربيات نصيب في الشهرة، وبعد أن كن فتيات عاديات، طرقت النجومية أبوابهن وأصبحن من مشاهير المغرب والوطن العربي بسبب زواجهن بأشهر النجوم.

هذه السيدة ارتبطت براشيد الوالي في بداياته الفنية، ولم تكن تعلم أن مساندتها له ووقوفها إلى جانبه في كل المحطات التي مر منها، سيجعل منها أيضا نجمة، يعترف لها المغاربة بدورها كزوجة صالحة ورفيقة درب نجم مغربي محبوب.

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ارتبطت هند بحاتم عمور بعد تخرجه من برنامج ستوديو دوزيم، وحققت حينها صور زفافهما انتشارا كبيرا، وبعد عدة سنوات سطع نجم هذا الفنان لتتحول هند إلى مديرة أعماله ومرافقته في جميع نشاطاته الفنية، وأصبحت الآن هند من بين أشهر زوجات النجوم المغاربة.

تعتبر بسمة بوسيل خريجة برنامج ستار أكاديمي، وقد حققت حينها شهرة كبيرة في الوطن العربي، ولكن غيابها عن الساحة الفنية جعل نجوميتها تنطفئ نوعا ما، إلا أنها عادت للسطوع من جديد بعد إعلان الفنان تامر حسني عن خبر زواجه بفتاة مغربية، كانت ستشاركه الغناء في أحد فيديو كليباته، ولكن هذا التعامل الفني تحول إلى حب واختارها كزوجة.

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وبعد سنوات قليلة حققت بسمة شهرة كبيرة في الوطن العربي لكونها زوجة "نجم الجيل" وأيضا لدخولها عالم تصميم الأزياء والجمال من خلال إنشاء ماركة خاصة بها.

تزوجت ليلى بريدوان عندما كان فقيرا ولم يكن حينها معروفا، إيلا أنها كافحت معه وتحلت بالصبر ليتمكن زوجها من الوصول إلى هدفه، وها هي الآن واحدة من أشهر زوجات النجوم، ليس فقط في المغرب وإنما في العالم. وبعد دخولها لمجال تصميم الأزياء، تمكنت ليلى من التعامل مع أشهر نجمات هوليوود.

قصة رباب مختلفة عن سابقاتها، فحكاية ارتباطها بفريد، كانت بدورها فريدة، إذ كانت من ضمن محباته خلال مشاركته في برنامج "ذو فويس"، وبعد تخرجه من البرنامج أهدته رسما أنجزته بنفسها، وهكذا كانت بداية ثصة حبهما.

وبعد زواج فريد برباب، تحولت هذه الأخيرة إلى يوتوبوز، تنشر فيديوهات عن الجمال والموضة، وعن يومياتها مع زوجها وابنتها. وحققت بذلك رباب شهرة واسعة في المغرب.

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