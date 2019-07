نجوم الفن يشاركون صورهم المعدلة عبر تطبيق "آب فيس" على "إنستغرام"

ينشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا بتطبيق "فيس آب" Face App، الخاص بتحويل ملامح الوجه إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر، رغم مخاطر هذه "التسلية الإلكترونية" بحسب خبراء تكنولوجيين.

هذه "التسلية" لم تقتصر على رواد الإنترنت فقط، بل كان لنجوم الفن نصيب منها، حيث تم استخدام صورهم ضمن التطبيق، ليظهروا بملامح متقدمة في العمر، كما لو كانوا في عمر الستينيات أو السبعينيات تقريبًا.

وحظيت صور النجوم المعدلة التي تم تداولها عبر إحدى صفحات "إنستغرام" بتفاعل واسع، وعلقت عليها فنانات مثل سيرين عبدالنور، نادين نسيب نجيم، وورد الخال.

وكتبت سيرين عبد النور على صورتها العجوز: "كتير حبيت"، فيما علقت نادين نسيب نجيم:" Thx god I love it"، إضافة إلى الفنانة ورد الخال التي كتبت: "U r so funny adeelaofficial and creative hope we can make it".

كما دخل نجوم آخرون قائمة "فيس آب" وهم، تيم حسن، باسل خياط، ناصيف زيتون، وائل كفوري، راغب علامة، رامي عياش، عاصي الحلاني، فارس كرم، أدهم نابلسي، نجوى كرم، نوال الزغبي، إليسا، نانسي عجرم، كارول سماحة، ميريام فارس، ماغي بوغصن، ستيفاني صليبا، دانييلا رحمة، معتصم النهار، وقصي خولي.

من جهته؛ أكد مؤسس التطبيق، يوروسلاف غونشاروف، أن (Face App) يعتمد على شبكات عصبية حتى تقوم بتعديل الصورة، لكن مع الإبقاء عليها بشكل واقعي وقريب من الأصل.

غير أن التطبيق أثيرت عليه مشاكل عدة، فواجه اتهامات بالعنصرية وانتهاك الخصوصية، كما يعتقد الخبراء أن أكثر ما يبعث على القلق في هذا التطبيق، هو أن المستخدم لا يعرف ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره، في المستقبل.

في المقابل؛ يؤكد رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، دافيد فايلي، أن "فيس آب" أحد شروطه تقديم معلومات كثيرة من الشخص، مقارنة بما يريد الحصول عليه من التطبيق.

ويُشير الخبير الرقمي، ستيل غيريان، إلى أن ما يهم المواقع الاجتماعية لمثل هذا التطبيق هو أن تحقق الانتشار حتى تشتريها فيسبوك أو شركات أخرى رائدة مثل جوجل، أما حماية المستخدم فليست واضحة بشكل كاف.

وتُلفت البيانات إلى أن أكثر من 700 ألف مستخدم يقومون يوميًا بتحميل التطبيق الذي يعتمد على خاصية الذكاء الصناعي.

