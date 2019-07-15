برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي برادلي كوبر قررأن يعيش وقت ممتع بعد فترة توتر صعبة بسبب انفصاله عن النجمة و السوبر كموديل إيرينا شايك والدة ابنته "ليا" ذات العامين . فقد ظهر نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر، بصحبة النجمة لورا ديرن خلال توجههما لتناول الغداء مساء السبت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية. وما آثار الجدل أن النجمان المرشحان لجوائز الأوسكار لم يظهرا معا أبدا، ولم تجمعهم الصداقة من قبل إضافة إلي أنهما لم يعملا سويا قبل ذلك، إلا أنه تم تصويرهما في عدد من الحفلات مؤخرا خلال تواجدهما معا . Advertisements

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